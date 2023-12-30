Teriakkan Ganjar-Mahfud Menang, Ketua TPN Bakar Semangat Ribuan Simpatisan di Djakarta Theater

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN), Arsjad Rasjid bakar semangat ribuan simpatisan dengan teriakkan 'Ganjar-Mahfud Menang' dalam acara Konsolidasi Nasional 45 Hari Menuju Kemenangan di Djakarta Theater, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (30/12/2023) malam.

Diketahui, acara konsolidasi nasional turut hadir Dewan Penasihat TPN Abuya Muhtadi Dimyati, Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo, Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), Plt. Ketua Umum PPP M. Mardiono dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Ribuan simpatisan kompak mengenakan jaket putih bertuliskan 'Sat-Set'.

"Ganjar-Mahfud (sebanyak 3 kali)," teriak Arsjad.

"Menang, menang, menang," timpal ribuan simpatisan.

Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD turut hadir dalam acara konsolidasi nasional tersebut.

(Arief Setyadi )