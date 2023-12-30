Tagar #SembakoMurahKerjaMudah hingga #GanjarMahfudHarapanRakyat Jadi Trending Topik

JAKARTA - Sosok Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) Ganjar Pranowo-Mahfud MD merajai trending topik di media sosial X, Sabtu (31/12/2023).

Dari pantauan, tagar #SembakoMurahKerjaMudah, #Ganjar-MahfudHarapanRakyat hingga #45HariMenujuKemenangan ada di posisi teratas sebagai hal yang paling diperbincangkan di media sosial.

Misalnya, #SembakoMurahKerjaMudah setidaknya ada 1.573 Tweet, kemudian #Ganjar-MahfudHarapanRakyat ada 2.115 Tweet, dan #45HariMenujuKemenangan ada 1.580 Tweet. Itu berdasarkan pantauan Pukul 21.27 dan masih terus berlangsung.

Dari tagar tersebut pasangan Ganjar-Mahfud memang kerap mendengungkan harga sembako yang murah dan mencari pekerjaan mudah jika mereka menjadi presiden dan wakil presiden 2024.

Ganjar-Mahfud dan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud terus bergerak untuk memenangkan Ganjar-Mahfud. Setidaknya ada 21 program unggulan yang dicanangkan Ganjar-Mahfud.

1. 17 juta lapangan pekerjaan

2. 1 Desa, 1 Faskes, 1 Nakes

3. Satu kader Posyandu

4. 10 juta hunian semudah punya motor

6. 1 keluarga miskin, 1 sarjana

7. Perempuan Maju

8. Buruh Naik kelas

9. Kuliah gratis untuk anak prajurit dan bhayangkara

10. Mudah berusaha, termasuk UMKM dan koperasi

11. Masjid sejahtera, pengurus masjid terlindungi

12. Guru ngaji dan guru agama lain digaji