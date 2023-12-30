Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Hebat Melanda Gudang Kapas Pabrik Benang Citeureup Bogor

Cahyat Supriatna , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |01:24 WIB
Kebakaran Hebat Melanda Gudang Kapas Pabrik Benang Citeureup Bogor
Kebakaran gudang kapas di Citeureup, Bogor (Foto: Cahyat Supriatna)
A
A
A

BOGOR - Kebakaran hebat melahap sebuah gudang kapas pabrik benang di Kampung Muhara, Desa Citeureup, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat 29 Desember 2023 malam.

Banyaknya material yang mudah terbakar dan angin kencang membuat api semakin membesar dan melahap seisi bangunan. Tiupan angin yang cukup kencang dan sulitnya akses membuat petugas kesulitan saat proses pemadaman.

Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor dibantu warga terus berjibaku berusaha memadamkan api.

Peristiwa kebakaran ini terjadi diduga dari korsleting listrik di sekitar gudang kapas. Kemudian, api langsung membesar.

Lokasi gudang yang berdampingan dengan pemukiman padat penduduk membuat warga sekitar panik.

Danru Damkar Sektor Cileungsi, Andang mengatakan, sebanyak sepuluh unit mobil pemadam kebakaran Kabupaten Bogor dan satu unit mobil pemadam dari Indocement diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api.

Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa maupun luka. Atas kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

(Arief Setyadi )

      
