HOME NEWS MEGAPOLITAN

Awas! Arak-arakan Dilarang saat Perayaan Tahun Baru di Jakarta

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |07:06 WIB
Awas! Arak-arakan Dilarang saat Perayaan Tahun Baru di Jakarta
Ilustrasi perayaan tahun baru (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - Ditlantas Polda Metro Jaya melarang adanya arak-arakan konvoi dalam perayaan malam tahun baru 2024 karena dianggap mengganggu ketertiban masyarakat. Polisi bakal melakukan penjagaan di sejumlah titik untuk memutar balikkan siapa pun yang hendak melakukan konvoi.

"Kegiatan masyarakat yang sekiranya itu akan mengganggu aktivitas kegiatan masyarakat lainnya seperti konvoi, bak terbuka akan kita putar balikkan," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Usman Latif, Sabtu (30/12/2023).

Ia mengatakan, akan melakukan penjagaan di beberapa titik untuk menghalau kendaraan agar tidak masuk ke wilayah DKI Jakarta. Misal, penjagaan dari arah Bekasi akan dilakukan pengawasan di Kalimalang.

"Begitu juga yang dari arah Bogor yaitu PGC, yang dari arah Pasar Rebo masuk juga akan kita lakukan penempatan pos disitu. Begitu juga dari arah Lenteng Agung, Depok juga akan kita lakukan penempatan personel untuk megantisipasi masyarakat yang tidak tertib lalu lintas, akan kita putar balikkan," ujarnya.

Hal yang sama juga akan dilakukan penjagaan di daerah Tangerang akan dilakukan penjagaan oleh personel di daerah Daan Mogot. Semuanya arak-arakan yang berpotensi mengganggu ketertibakan akan dilakukan pengalihan.

"Akan kita tempatkan personel disitu akan kita lakukan pengalihan arus apabila terjadi arak-arakan yang mengganggu aktivitas masyarakat lainnya," katanya.

(Arief Setyadi )

      
