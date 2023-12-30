Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hingga Sore Hari, 28 Ribu Kendaraan Masuk ke Jalur Puncak Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |19:24 WIB
Hingga Sore Hari, 28 Ribu Kendaraan Masuk ke Jalur Puncak Bogor
Kasat Lantas Polres Bogor, AKP Rizky Guntama (foto: MPI/Putra)
A
A
A

BOGOR - Sebanyak 28 ribu kendaraan masuk ke kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor. Jumlah itu terhitung sejak dini hari hingga sore tadi.

"Hari ini update dari BPTJ itu kendaraan sampai dengan pukul 15.00 WIB itu kendaraan yang sudah naik ke Puncak 28.000 kendaraan," kata KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian kepada wartawan di Simpang Gadog, Sabtu (30/12/2023).

Namun, jumlah kendaraan tersebut belum bisa dibandingkan dengan hari sebelumnya pada Jumat 29 Desember 2023. Karena, masih harus menunggu data update kendaraan dari pihak BPTJ.

"Sampai dengan saat ini belum ada update terbaru kemungkinan nanti pada saat malam hari kita akan update kembali," ungkap Ardian.

Di samping itu, tambah Ardian, untuk situasi lalu lintas di Jalur Puncak terpantau masih ramai lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang signifikan di kawasan wisata itu.

"Simpang Pasir Muncang, kemudian Simpang Megamendung dan Pasar Cisarua antreannya tidak begitu panjang walaupun terpantau dari layar TMC dari CCTV kami itu terjadi antrean karena perpotongan arus kendaraan," jelasnya.

