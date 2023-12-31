Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TPN Ungkap Strategi Pemenangan Ganjar-Mahfud: Tak Perlu Kemasan Gimmick

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |01:12 WIB
TPN Ungkap Strategi Pemenangan Ganjar-Mahfud: Tak Perlu Kemasan Gimmick
Ketua TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD Arsjad Rasjid (Foto: M Refi Sandi)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid mengungkap strategi pemenangan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) nomor urut 3 itu di Pilpres 2024.

Menurutnya, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung PDIP, Perindo, PPP, dan Hanura itu tidak perlu dikemas atau dibuat 'gimmick'.

"Jadi bagaimana strategi pemenangan kita menuju 14 Februari? Sederhana. Kenapa sederhana? Karena tanpa perlu dikemas atau dibuat gimmick-gimmick apapun," kata Arsjad dalam Konsolidasi Nasional 45 Hari Menuju Kemenangan di Ballroom Djakarta Theater, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/12/2023).

