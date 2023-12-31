Makna Baju Putih Ganjar-Mahfud saat Konsolidasi Nasional 45 Hari Menuju Kemenangan

JAKARTA - Suasana Ballroom Djakarta Theater, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (30/12/2023) malam mendadak dipenuhi oleh orang-orang berbaju putih.

Mereka merupakan para pendukung dan tim pemenangan Ganjar-Mahfud yang turut menghadiri Konsolidasi Nasional 45 Hari Menuju Kemenangan di Pilpres 2024.

Di momen tersebut, Capres dan Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD juga turut hadir dan kompak mengenakan baju berwarna putih seperti yang lainnya.

Kekompakkan mereka untuk mengenakan baju putih seolah ingin menunjukkan bahwa mereka memiliki satu tujuan yang sama untuk kemenangan Ganjar-Mahfud, yakni untuk masa depan Indonesia.

Warna putih sendiri melambangkan kemurnian hati yang harus dimiliki seorang pemimpin. Warna ini juga mewakili ego seorang pemimpin yang harus terkendali.

Selain itu, warna putih juga melambangkan sosok pemimpin yang transparan kepada masyarakat, baik dalam pikiran maupun segala bentuk tindakan yang diambil.