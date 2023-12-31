Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Janji Teruskan Program Pemerintah Wujudkan Indonesia Unggul

Widya Michella , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |02:20 WIB
Mahfud MD Janji Teruskan Program Pemerintah Wujudkan Indonesia Unggul
Cawapres Mahfud MD (Foto: Widya M)
JAKARTA - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD berjanji akan meneruskan program-program yang telah dijalankan pemerintah. Sambil dibarengi dengan sejumlah perbaikan guna mewujudkan Indonesia Unggul.

Hal ini merupakan aspirasi masyarakat yang ditemui Mahfud di berbagai titik di Jawa Timur. Dari area belahan Nusantara yang berbeda, dirinya khusus datang untuk berjumpa untuk menunjukkan misi khusus kepada publik kepada masyarakat.

Hal ini disampaikannya dalam Konsolidasi Nasional TPN Ganjar-Mahfud yang mengusung tema 45 Hari Menuju Kemenangan di Ballroom, Djakarta Theater, Sabtu (30/12/2023).

