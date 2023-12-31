Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kronologi Relawan Ganjar Dikeroyok Oknum TNI hingga Bonyok di Boyolali

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |02:46 WIB
Kronologi Relawan Ganjar Dikeroyok Oknum TNI hingga Bonyok di Boyolali
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Pihak Kodam IV/Diponegoro mengungkap kronologi pengeroyokan relawan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah oleh sejumlah oknum prajurit TNI. Disebutkan pengeroyokan berawal dari kesalahpahaman.

Kapendam IV/Diponegoro Kolonel Inf Richard Harison mengatakan, pengeroyokan oleh beberapa oknum anggota TNI terjadi di depan Markas Kompi B Yonif Raider 408/Sbh jalan Perintis Kemerdekaan Boyolali Sabtu, 30 Desember 2023. Dari informasi sementara peristiwa pengeroyokan pertama terjadi karena kesalahpahaman.

"Informasi sementara yang diterima, bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman antara kedua belah pihak," kata Richard dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (30/12/2023).

Awalnya sekira pukul 11.19 WIB beberapa anggota Kompi B yang sedang bermain bola voly tiba-tiba mendengar suara bising rombongan sepeda motor kenalpot brong. Kendaraan motor brong tersebut oleh pengendaranya dimain-mainkan gasnya saat melintas di jalan Perintis Kemerdekaan Boyolali.

Mendengar keributan suara motor brong tersebut seketika itu beberapa anggota yang sedang bermain bola voly tersebut keluar gerbang. Saat itu, rombongan pengendara sepeda motor knalpot brong sudah berlalu melintas di depan Markas Kompi B.

"Beberapa saat kemudian melintas lagi dua orang pengendara sepeda motor (menggunakan) knalpot brong yang sedang memain-mainkan gas sepeda motornya. Lalu dihentikan dan ditegur oleh anggota selanjutnya terjadi cek-cok mulut hingga berujung terjadinya tindak penganiayaan oleh oknum anggota," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
