Ajak Relawan Fokus Kemenangan, Ganjar: Saya Haqqul Yaqin, saat Turun ke Daerah Tak Pernah Sepi

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengajak seluruh komponen untuk fokus kemenangan dalam waktu 45 hari menjelang Pilpres 2024. Ia pun meyakini bahwa saat turun blusukan ke daerah tidak pernah sepi.

"Kita mesti fokus bersama untuk mencapai kemenangan itu. Saya yakin, saya Haqul Yakin. Saat saya turun tidak pernah sepi. Gelora masyarakat luar biasa," kata Ganjar dalam acara Konsolidasi Nasional 45 Hari Menuju Kemenangan di Ballroom Djakarta Theater, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/12/2023) malam.

Ganjar yang diusung Partai Perindo itu pun meyakini akan menang jika melihat track record saat maju dalam Pileg maupun Pilkada di Jawa Tengah. Ia pun menceritakan diterpa hal yang sama berupa hasil survei yang drop.