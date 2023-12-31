45 Hari Jelang Pilpres 2024, Ganjar: Kita Gaspol dengan Gerakan TSM

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengatakan akar terus bergerak sesuai dengan jargon 'Gaspol' dalam waktu 45 hari menjelang Pilpres 2024 mendatang. Bahkan, ia akan menyiapkan gerakan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) seperti putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kita akan gaspol dalam waktu 45 hari, kita akan siapkan gerakan yang lebih terstruktur, sistematis dan masif seperti putusan MK Pak. Tapi ini putusan MK yang baik," kata Ganjar dalam acara Konsolidasi Nasional 45 Hari Menuju Kemenangan di Ballroom Djakarta Theater, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (30/12/2023) malam.

Ganjar yang diusung PDI Perjuangan, Perindo, PPP dan Hanura itu mengajak seluruh komponen untuk fokus kemenangan dalam waktu 45 hari menjelang Pilpres 2024. Ia pun meyakini bahwa saat turun blusukan ke daerah tidak pernah sepi.

"Kita mesti fokus bersama untuk mencapai kemenangan itu. Saya yakin, saya Haqul Yakin. Saat saya turun tidak pernah sepi. Gelora masyarakat luar biasa," ujarnya.

Ganjar yang diusung Partai Perindo itu pun meyakini akan menang jika melihat track record saat maju dalam Pileg maupun Pilkada di Jawa Tengah. Ia pun menceritakan diterpa hal yang sama berupa hasil survei yang drop.

"Dua kali saya ikut dalam sebuah kontestasi Pilkada Gubernur, Menang. Saat itu, posisinya persis dengan kondisi hari ini. 'Ganjar kamu akan kalah survei kamu drop'," ungkapnya.