Mahfud MD: Kita Punya 21 Program Unggulan Lebih dari Sekadar Makan Siang

JAKARTA - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD mengatakan, dirinya bersama Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo memiliki 21 program unggulan khusus untuk perbaikan rakyat Indonesia. Puluhan program itu dinilai sangat telat, tidak mengada-ada dan lebih dari sekadar makan siang.

Hal ini disampaikannya dalam Konsolidasi Nasional TPN Ganjar-Mahfud yang mengusung tema 45 Hari Menuju Kemenangan di Ballroom, Djakarta Theater, Sabtu (30/12/2023).

"Kita punya program-program unggulan khusus perbaikan untuk rakyat, ada 21 program tepat sasaran yang itu tidak mengada-ada dan Insya Allah bisa direalisasikan, lebih dari sekadar makan siang,"katanya.

Dia menyampaikan, 21 program unggulan Ganjar-Mahfud telah disampaikannya saat di Komisi Pemilihan Umum (KPU) minggu lalu. Bahkan, program-program itu telah disampaikan ke rakyat dan disambut positif.

"Program-program tersebut saat kami sampaikan kerakyat, saat kami berkeliling Nusantara semua menyambut baik, mereka senang karena ini sesuai dengan kebutuhan mereka," ucapnya.

Lantas dia menjabarkan sejumlah program unggulan seperti program KTP Sakti hingga melanjutkan program Bansos.

"Pemerintahan Ganjar-Mahfud akan melanjutkan Bansos karena itu ada kewajiban konstitusional Negara siapapun pemerintahnya. Bahkan, kami akan meningkatkan besarannya serta mempermudah layanannya cuma pakai KTP cukup yaitu KTP Sakti," kata Menko Polhukam ini.

Selain itu, pihaknya juga mempunyai program buruh naik kelas diimana tidak hanya memberikan dana insentif seperti bantuan subsidi, upah. Tetapi juga beasiswa dan mentoring entrepreneurship untuk peningkatan skill pekerja termasuk dalam merintis usaha.