HOME NEWS NASIONAL

Relawan Ganjar-Mahfud Alami Kekerasan, Hasto: Aparat Harus Usut Tuntas dan Tak Tebang Pilih

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |04:00 WIB
Relawan Ganjar-Mahfud Alami Kekerasan, Hasto: Aparat Harus Usut Tuntas dan Tak Tebang Pilih
Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas tindak kekerasan yang dialami relawan pasangan capres-cawapres nomor urut 3 di Yogyakarta dan Boyolali, Jawa Tengah.

Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto, menegakkan aparat penegak hukum harus mendukung Pemilu 2024 berlangsung secara damai. Untuk itu, aparat penegak hukum perlu cepat menindak pihak-pihak yang mengganggu jalannya proses demokrasi di masa kampanye Pemilu 2024.

"Kami meminta seluruh aparat penegak hukum untuk tidak tebang pilih, dan mengusut tuntas, karena pemilu ini harus damai. Pemilu ini harus berjalan dengan aman," kata Hasto, saat menghadiri Konsolidasi Akhir Tahun TPN dan Relawan Ganjar-Mahfud, di Gedung Djakarta Theater, Jakarta, Sabtu (30/12/2023).

Hasto juga menyampaikan rasa duka yang mendalam terkait tindak kekerasan yang menimpa relawan Ganjar-Mahfud di Yogyakarta dan Boyolali. Saat ini, TPN Ganjar-Mahfud sedang menunggu laporan dari Yogyakarta dan juga Boyolali terkait tindak represif atau kekerasan tersebut.

"Nanti kami akan mengadakan konferensi khusus terkait dengan hal ini. Yang pasti, kami mengecam segala bentuk intimidasi dan kekerasan dalam proses kampanye dan pemilu," ujar Hasto.

Dia juga berpesan agar para relawan dan pendukung Ganjar-Mahfud di seluruh Indonesia tetap mendukung pemilu damai dan aman, sehingga dapat menahan diri dari tindakan provokasi atau represif dari pihak lawan.

