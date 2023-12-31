Ungkap Kemarahan Masyarakat, Ganjar Janji Bakal Sikat KKN di Indonesia

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengungkap kemarahan sejumlah masyarakat terkait fenomena Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Indonesia. Ia pun berkomitmen akan sikat KKN sesuai jargon 'Sat-Set, Tas-Tes'.

"Kita akan sikat KKN masyarakat marah betul. Bagaimana kemudian layanan publik tidak bisa didapatkan dengan baik dan itu menjadi haknya sebagai warga, marah gondok," kata Ganjar dalam acara Konsolidasi Nasional 45 Hari Menuju Kemenangan di Ballroom Djakarta Theater, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (30/12/2023).

BACA JUGA: Mahfud MD Janji Teruskan Program Pemerintah Wujudkan Indonesia Unggul

Ganjar yang diusung PDIP, Perindo, PPP dan Hanura itu pun menyampaikan harapan masyarakat yang memberontak soal KKN. Menurutnya masyarakat berharap kepada calon pemimpin yang mau sikat dan tabrak KKN tanpa kompromi.