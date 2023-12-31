TPN Ganjar-Mahfud: Ada yang Ingin Memecah-Belah, tapi Kami Solid

JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menegaskan, partai pengusung Capres dan Cawapres, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tetap solid meski ada upaya-upaya memecah-belah yang dilakukan pihak-pihak tertentu.

Hal tersebut ditegaskan Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto, saat menghadiri Konsolidasi Akhir Tahun TPN dan Relawan Ganjar-Mahfud, di Gedung Djakarta Theater, Jakarta, Sabtu (30/12/2023).

Hasto menyampaikan penegasan tersebut seiring pemberitaan terkait oknum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dikabarkan mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Kalau empat partai politik sangat solid. Meskipun ada pihak-pihak, terutama dari tim pemenangan 08 itu, yang mencoba untuk melakukan berbagai skenario untuk memecah belah, melakukan politik divide at impera," ujar Hasto.

Dia mengungkapkan, tak hanya politik memecah belah, TPN juga menerima laporan terkait praktek politik uang. Bahkan, ada juga laporan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum dari pengusung Capres tertentu terhadap pendukung Ganjar-Mahfud.

Menurut dia, berbagai upaya tersebut jelas menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap elektabilitas pasangan capres-cawapres nomor urut 3 yang secara perlahan terus menunjukkan peningkatan.

"Ada upaya memecah belah bahkan ada praktek politik uang. Ini menunjukan adanya kekhawatiran terhadap pasangan Ganjar-Mahfud. Makanya, kita lakukan konsolidasi untuk merapatkan barisan dan menyikapi hal ini," ungkap Hasto.