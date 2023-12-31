Gempa M6,5 Guncang Kobagma Papua Dini Hari

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 6,5 mengguncang wilayah Kobagma, Papua Pegunungan, pada Minggu (31/12/2023) dini hari.

"Pusat gempa berada di darat 95 km TimurLaut Kobagma," tulis BMKG.

Kedalaman gempa yang terjadi sekira pukul 00.16 WIB itu 30 Kilometer. Sementara lokasi koordinat gempa berada pada 2.89 LS - 139.44 BT

Guncangan dirasakan (Skala MMI): III - IV Kab. Jayapura, III Kota Jayapura, III Sarmi, II - III Wamena. Belum diketahui ada tidaknya dampak yang ditimbulkan akibat gempa tersebut.

(Arief Setyadi )