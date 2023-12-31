Guncangan Gempa M6,5 di Kobagma Terasa di Jayapura hingga Wamena

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 6,5 mengguncang wilayah Kobagma, Papua Pegunungan, pada Minggu (31/12/2023) dini hari. Guncangan gempa terasa di beberapa wilayah.

Melansir laman BMKG, guncangan dirasakan (Skala MMI): III - IV Kab. Jayapura, III Kota Jayapura, III Sarmi, II - III Wamena.

BMKG menyebutkan bahwa kedalaman gempa yang terjadi sekira pukul 00.16 WIB itu 30 Kilometer. Lokasi koordinat gempa berada pada 2.89 LS - 139.44 BT.

"Pusat gempa berada di darat 95 km TimurLaut Kobagma," tulis BMKG.

Belum diketahui ada tidaknya dampak yang ditimbulkan akibat gempa tersebut.

(Arief Setyadi )