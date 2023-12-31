Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Konsolidasi Akhir Tahun, TPN Ganjar-Mahfud Mantapkan Strategi Pemenangan

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |06:00 WIB
Konsolidasi Akhir Tahun, TPN Ganjar-Mahfud Mantapkan Strategi Pemenangan
Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan para relawan melakukan konsolidasi akhir tahun untuk memantapkan strategi pemenangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto mengatakan, konsolidasi dilakukan untuk memantapkan strategi menyongsong Tahun Baru 2024 dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang menyisakan 45 hari kampanye.

"Hari ini kalau dihitung tinggal 45 hari masa kampanye, ini angka penting, keramat, spiritnya 17 Agustus 1945, makanya kita melakukan konsolidasi dalam semangat yang sama untuk memenangkan Ganjar-Mahfud," kata Hasto di Gedung Djakarta Theater, Sabtu (30/12/2023).

Hasto mengapresiasi seluruh relawan dan tim dari empat partai pengusung Ganjar-Mahfud yang hadir, sehingga Gedung Djakarta Theater penuh sesak. Hal itu, dinilainya menjadi bukti soliditas dan semangat menyongsong tahun baru untuk menggencarkan dukungan kepada Ganjar-Mahfud.

"Kita melakukan konsolidasi akhir tahun menyongsong tahun baru agar semua makin semangat untuk turun ke bawah, sat set dan menyapa seluruh rakyat Indonesia khususnya wong cilik," tutur Hasto.

Menurut dia, 45 hari kampanye yang tersisa akan dimanfaatkan TPN dan seluruh relawan dan partai pendukung Ganjar-Mahfud untuk semakin gencar turun ke akar rumput di berbagai daerah.

Hasto mengatakan, antusiasme masyarakat terhadap pasangan Ganjar-Mahfud semakin terlihat jelas seiring dengan peningkatan elektabilitas pasangan tersebut.

"Salah satu program yang mendongkrak dukungan masyarakat kepada Ganjar-Mahfud adalah KTP Sakti, yang merupakan program inovasi pelayanan publik untuk keberpihakan di dalam mempercepat pengentasan kemiskinan," ungkap Hasto.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement