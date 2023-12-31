Konsolidasi Akhir Tahun, TPN Ganjar-Mahfud Mantapkan Strategi Pemenangan

JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan para relawan melakukan konsolidasi akhir tahun untuk memantapkan strategi pemenangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto mengatakan, konsolidasi dilakukan untuk memantapkan strategi menyongsong Tahun Baru 2024 dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang menyisakan 45 hari kampanye.

"Hari ini kalau dihitung tinggal 45 hari masa kampanye, ini angka penting, keramat, spiritnya 17 Agustus 1945, makanya kita melakukan konsolidasi dalam semangat yang sama untuk memenangkan Ganjar-Mahfud," kata Hasto di Gedung Djakarta Theater, Sabtu (30/12/2023).

Hasto mengapresiasi seluruh relawan dan tim dari empat partai pengusung Ganjar-Mahfud yang hadir, sehingga Gedung Djakarta Theater penuh sesak. Hal itu, dinilainya menjadi bukti soliditas dan semangat menyongsong tahun baru untuk menggencarkan dukungan kepada Ganjar-Mahfud.

"Kita melakukan konsolidasi akhir tahun menyongsong tahun baru agar semua makin semangat untuk turun ke bawah, sat set dan menyapa seluruh rakyat Indonesia khususnya wong cilik," tutur Hasto.

Menurut dia, 45 hari kampanye yang tersisa akan dimanfaatkan TPN dan seluruh relawan dan partai pendukung Ganjar-Mahfud untuk semakin gencar turun ke akar rumput di berbagai daerah.

Hasto mengatakan, antusiasme masyarakat terhadap pasangan Ganjar-Mahfud semakin terlihat jelas seiring dengan peningkatan elektabilitas pasangan tersebut.

"Salah satu program yang mendongkrak dukungan masyarakat kepada Ganjar-Mahfud adalah KTP Sakti, yang merupakan program inovasi pelayanan publik untuk keberpihakan di dalam mempercepat pengentasan kemiskinan," ungkap Hasto.