HOME NEWS NASIONAL

Gaungkan Seluruh Elemen Bersatu Menangkan Pilpres 2024, Ganjar: Kita Punya Data Solid dan Valid

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |06:30 WIB
Gaungkan Seluruh Elemen Bersatu Menangkan Pilpres 2024, Ganjar: Kita Punya Data Solid dan Valid
Ganjar Pranowo (Foto: M Refi Sandi)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengungkap strategi pemenangan jelang Pilpres 2024 mendatang. Ia mengajak seluruh kekuatan untuk bersatu kombinasi dengan tujuan menang dengan data yang solid dan valid.

Hal itu disampaikan dalam acara Konsolidasi Nasional 45 hari menuju kemenangan di Ballroom Djakarta Theater, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (30/12/2023).

"Maka menang adalah pilihan yang tidak bisa ada pilihan lainnya. Dan 45 hari adalah waktu yang cukup, tak usah terima kasih. Kita mengkombinasikan seluruh kekuatan below the line kita berjalan, out of the line udaranya, dan triangulasinya kita jadikan satu dengan artificial intelligent (AI)," kata Ganjar.

Halaman:
1 2
      
