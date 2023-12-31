Hary Tanoe Tegaskan Konsolidasi Nasional Perkuat Barisan Menuju Kemenangan Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) mengatakan jika Konsolidasi Nasional Capres-Cawapres, Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang bertajuk 45 Hari Menuju Kemenangan adalah untuk menguatkan barisan para relawan jelang pemilu yang akan terlaksana sebentar lagi.

HT berharap, hasil dari Konsolidasi Nasional tersebut bisa menghasilkan hasil yang baik bagi pasangan calon (paslon) nomor urut 3 itu.

"Intinya akan mencoba mengkonsolidasikan 45 hari menuju pemilu tanggal 14 Februari tahun depan. Saya yakin sekali hasilnya pasti akan baik," kata HT kepada wartawan di Djakarta Theater, Sabtu (30/12/2023).