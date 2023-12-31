Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Soroti Perbedaan Hasil Survei Pilpres 2024: Kami Paham Siapa yang Berkelompok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |03:49 WIB
Ganjar Soroti Perbedaan Hasil Survei Pilpres 2024: Kami Paham Siapa yang Berkelompok
Ganjar Pranowo (Foto: Riana Rizkia)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyoroti perbedaan hasil sejumlah lembaga survei menjelang kontestasi Pilpres 2024 yang menempatkan pasangan Ganjar-Mahfud di posisi kedua maupun ketiga. Ia pun mengaku paham siapa yang sudah berkelompok hingga metode yang dilakukan.

"Maka, ketika survei kemarin muncul, dua survei hampir bersamaan dua-duanya hasilnya beda. Kami sudah paham siapa yang kemudian sudah berkelompok," kata Ganjar dalam acara Konsolidasi Nasional 45 Hari Menuju Kemenangan di Djakarta Theater, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/12/2023).

"Kami paham bagaimana hasilnya, kami paham, bagaimana metode itu dilaksanakan tapi kami juga paham bagaimana melawan itu," imbuhnya.

Ganjar yang diusung Partai Perindo itu menyebut Tim Pemenangan Nasional (TPN) mampu membaca itu dengan teknologi dan kecerdasan.

"Ketika Pak Andy Wijayanto menyampaikan ke publik bagaimana kondisi kita seperti itu karena kita paham bagaimana membaca itu dengan teknologi dan kecerdasan kita," ujarnya.

Sebagai informasi, Indikator Politik Indonesia merilis elektabilitas pasangan Prabowo-Gibran 46,7%, Ganjar-Mahfud 24,5%, Anies-Cak Imin 21 %. Survei dilaksanakan pada 23-24 Desember 2023, setelah debat cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember 2023 terhadap 1.217 responden.

Pemilihan sampel menggunakan metode random digit dialing (265 responden) dan double sampling (952 responden). Margin of error ±2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%.

Sementara itu, LSI Denny JA mengeluarkan hasil survei elektabilitas akhir tahun 2023 terkait capres dan cawapres 2024. Hasil survei menunjukkan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka 43,3%.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement