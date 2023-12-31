Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hary Tanoe Ajak Relawan Berjuang Antarkan Ganjar-Mahfud Menangkan Pilpres 2024

Giffar Rivana , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |03:56 WIB
Hary Tanoe Ajak Relawan Berjuang Antarkan Ganjar-Mahfud Menangkan Pilpres 2024
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (Foto: Giffar Rivana)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) mengatakan, secara logika kapasitas pasangan calon presiden dan wakil presiden, Ganjar-Mahfud adalah yang terbaik.

Hal tersebut, diungkapkan HT ketika dia menghadiri Konsolidasi Nasional Capres-Cawapres, Ganjar-Mahfud yang bertajuk 45 Hari Menuju Kemenangan.

"Logikanya secara kapasitas dan secara penampilan harus bisa menang, harus bisa menangkan terbaik, kalau penampilan saja nggak cukup ya kan karena harus punya kapasitas tapi kapasitasnya juga sangat luar biasa," kata HT di Djakarta Theater Sabtu (30/12/2023).

HT menyampaikan, Ganjar-Mahfud harus menang pada Pilpres 2024 mendatang usai Konsolidasi Nasional 45 Hari Menuju Kemenangan yang mengajak para relawan untuk berjuang bersama.

Halaman:
1 2
      
