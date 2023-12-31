Kampanye Tak Kenal Tahun Baru, Ganjar Tegaskan 45 Hari ke Depan Terus Bergerak Temui Masyarakat

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan kampanye tidak kenal tahun baru. Menurutnya, 45 hari ke depan harus terus bergerak berjalan menemui masyarakat di seluruh Indonesia.

"Kampanye tidak kenal tahun baru atau tahun lama, setiap hari kita kampanye," kata Ganjar di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (30/12/2023).

Ganjar menyebut tidak ada hari libur sampai hari pencoblosan 14 Februari 2024 mendatang. "Pokoknya kita tidak ada cerita hari libur sampai 45 hari ke depan kita akan berjalan tiap hari dengan bertemu masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut, Ganjar menyebut akan tahun baruan di Semarang, Jawa Tengah. Sedangkan Mahfud MD akan bertemu di lokasi yang sama untuk berjalan bersama.

"Saya di Semarang, Pak Mahfud di mana? oh nanti kita ketemu mau jalan juga bareng," ungkapnya.

