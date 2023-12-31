Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pertaruhkan Rakyat, TPN Ganjar-Mahfud Imbau Seluruh Tim Awasi Pemilu 2024

Muhammad Farhan , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |05:43 WIB
Pertaruhkan Rakyat, TPN Ganjar-Mahfud Imbau Seluruh Tim Awasi Pemilu 2024
Ketua TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Arsjad Rasjid (Foto: M Refi Sandi)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid mengimbau seluruh tim untuk segera bergerak dan mengawasi pelaksanaan Pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang. Dia mengatakan, Pemilu 20204 mendatang akan mempertaruhkan nasib rakyat selama lima tahun ke depan.

Arsjad menjelaskan, pesta demokrasi lima tahunan kali ini, perlu dipantau dengan gerak cepat. Sebab, dia menilai, jika tidak waspada, potensi kekuatan dukungan yang ada tidak akan berjalan maksimal.

"Pesta demokrasi ini tidak main-main, karena nyawa rakyat yang dipertaruhkan. Kita harus bertindak cepat, dan saat hari pemungutan suara tiba, kita harus terus mewaspadai. Pantau pemilu di seluruh penjuru Indonesia, manfaatkan seluruh potensi yang kita miliki," ucap Arsjad dalam orasi politiknya saat Konsolidasi Akhir Tahun TPN dan Relawan Ganjar-Mahfud di Djakarta Theater, Sabtu (30/12/2023).

Arsjad menekankan, sisa waktu 45 hari kampanye harus dimanfaatkan sepenuhnya oleh seluruh anggota tim pemenangan untuk bergerak dengan cepat. Gerak cepat ini beriringan dengan semangat menyongsong kemenangan Ganjar-Mahfud dalam 45 hari mendatang.

"Tidak ada ruang untuk bersantai, tinggal 45 hari lagi. Ini adalah periode krusial, dan kita harus memastikan langkah-langkah yang diambil agar memenangkan perjuangan ini," tambah Arsjad.

Arsjad juga menyoroti perjalanan kampanye Ganjar-Mahfud yang mencakup seluruh Indonesia, dimulai dari ujung Barat di Sabang, hingga Timur di Merauke. Dalam waktu satu bulan, Ganjar mengunjungi 137 lokasi, sementara Mahfud menyambangi 41 wilayah.

"Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua relawan yang dengan cepat mendukung Ganjar dan Mahfud di lokasi kampanye," ungkap Arsjad.

