JAKARTA - Pascagempa 6,5 mengguncang wilayah Kobagma, Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan pada Minggu (31/12/2023) dini hari. Gempa terus mengguncang wilayah Papua.
Berdasarkan info dari laman BMKG, gempa Magnitudo 3.6, terjadi 00:36:34 WIB. Lokasi gempa 3.06 LS-139.25 BT.
Pusat gempa 65 km Tenggara Sarmi, Papua. Kedalamannya 27 Km. Gempa kembali terjadi berkekuatan M2.8 pukul 01:04:34 WIB di Sarmi, Papua.
Lokasi koordinat 2.72 LS-139.53 BT. Pusat gempa 45 km Tenggara Sarmi Papua. Kedalaman gempa 54 Km. Wilayah Sarmi, Papua kembali diguncang gempa dengan M3,9 pukul 01:10:01 WIB.
Lokasi koordinat gempa 2.64 LS-139.57 BT. Pusat gempa 45 km Tenggara Sarmi, Papua. Kedalaman 10 Km.
Gempa M4,3 kembali guncang Sarmi, Papua pada pukul 02:33:17 WIB. Lokasi koordinat 2.77 LS-139.47 BT. Pusat gempa 44 km Tenggara Sarmi, Papua. Kedalaman 23 Km.