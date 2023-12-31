Ganjar Minta DPR Panggil KPU soal Surat Suara Taipei

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo meminta Komisi 2 DPR RI untuk segera memanggil pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) perihal surat suara Pemilu 2024 yang telah dikirim di Taipei.

"KPU menyatakan ribuan surat suara dikirim lebih awal di Taiwan. Saya langsung bilang, Komisi 2, panggil KPU segera klarifikasi," kata Ganjar di Djakarta Theater, Jakarta, Sabtu (30/12/2023) malam.

Ganjar meminta KPU sebagai penyelenggara mengklarifikasi langsung dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah terjadi.

"KPU nyatakan surat suara di Taipei tidak sah. Kenapa bisa lolos? profesionalisme mesti dipertanggungjawabkan. Karena kita punya PDIP yang ada di parlemen, kita punya PPP di parlemen untuk bisa bertanya itu meminta pertanggungjawaban," ujarnya.

Ganjar menyebut pihaknya sudah menyiapkan tim IT untuk memantau Pemilu 2024, termasuk mencegah terjadinya kecurangan. Dia mewanti-wanti agar pihak lain tidak berbuat curang demi mencapai sebuah kemenangan.

"Maka tim teknis Pemilu siapkan posko khusus untuk mantengin ini, melihat distribusi surat suara, agar kita bisa memantau dan nanti IT kita akan memantau untuk bisa menangkap itu. Yang akan curang, kami sedang memantau kalian dan kami mengerti soal ini," tuturnya.