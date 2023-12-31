Program Berantas KKN, Mahfud MD Tegaskan Tak Gentar Sikat Koruptor

JAKARTA - Calon wakil presiden (Cawapres) RI nomor urut 3, Mahfud MD memaparkan 21 program unggulannya untuk maju ke Pilpres 2024 bersama Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo. Salah satu yang dia jelaskan adalah program sikat kolusi korupsi nepotisme (KKN).

Menurutnya, kondisi ekonomi Indonesia akan lebih baik jika pemberantasan korupsi konsisten dilaksanakan, di usut tuntas tanpa tebang pilih. Bahkan, dia menyebut telah menyelamatkan negara dari kerugian sebesar Rp677 triliun akibat korupsi dan pencucian uang.

"Saat ini, saat saya masih menjabat Menko Polhukam daftar kerugian negara akibat korupsi dan pencucian uang yang ditangani Kemenko Polhukam saja yang kami tangani saja di kantor saya jumlahnya sebesar Rp677 triliun, baru di kantor saya tuh, belum di kantor KPK, Kantor Kejaksaan dan sebagainya, di kantor polisi," kata dalam Konsolidasi Nasional TPN Ganjar-Mahfud yang mengusung tema 45 Hari Menuju Kemenangan di Ballroom, Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (30/12/2023).