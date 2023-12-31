Ganjar-Mahfud Janji Program Bansos Dilanjutkan dan Nominalnya Diperbesar

JAKARTA - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD mengatakan, dirinya bersama Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo memiliki 21 program unggulan khusus untuk perbaikan rakyat Indonesia. Salah satunya adalah melanjutkan program bantuan sosial (bansos) bahkan nominalnya akan diperbesar.

"Apa yang selama ini kita berikan kepada rakyat kita akan berikan yang lebih baik lagi. Pemerintahan Ganjar-Mahfud akan melanjutkan Bansos karena itu ada kewajiban konstitusional negara siapapun pemerintahnya bahkan kami akan meningkatkan besarannya," kata Mahfud dalam Konsolidasi Nasional TPN Ganjar-Mahfud yang mengusung tema 45 Hari Menuju Kemenangan di Ballroom, Djakarta Theater, Sabtu (30/12/2023).

Selain memperbesar nominalnya, dirinya juga akan mempermudah pelayanannya dengan menjadikan Satu Kartu Terpadu Indonesia atau KTP Sakti. Program KTP Sakti merupakan salah satu program unggulan yang ditawarkan Capres yang juga diusung oleh Partai Perindo untuk membenahi pendataan penduduk Indonesia.