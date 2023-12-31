Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar-Mahfud Janji Program Bansos Dilanjutkan dan Nominalnya Diperbesar

Widya Michella , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |06:39 WIB
Ganjar-Mahfud Janji Program Bansos Dilanjutkan dan Nominalnya Diperbesar
Cawapres Mahfud MD (Foto: Widya M)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD mengatakan, dirinya bersama Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo memiliki 21 program unggulan khusus untuk perbaikan rakyat Indonesia. Salah satunya adalah melanjutkan program bantuan sosial (bansos) bahkan nominalnya akan diperbesar.

"Apa yang selama ini kita berikan kepada rakyat kita akan berikan yang lebih baik lagi. Pemerintahan Ganjar-Mahfud akan melanjutkan Bansos karena itu ada kewajiban konstitusional negara siapapun pemerintahnya bahkan kami akan meningkatkan besarannya," kata Mahfud dalam Konsolidasi Nasional TPN Ganjar-Mahfud yang mengusung tema 45 Hari Menuju Kemenangan di Ballroom, Djakarta Theater, Sabtu (30/12/2023).

Selain memperbesar nominalnya, dirinya juga akan mempermudah pelayanannya dengan menjadikan Satu Kartu Terpadu Indonesia atau KTP Sakti. Program KTP Sakti merupakan salah satu program unggulan yang ditawarkan Capres yang juga diusung oleh Partai Perindo untuk membenahi pendataan penduduk Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement