Singgung Makan Siang Gratis, Mahfud MD: Prospeknya Apa?

JAKARTA - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD mengatakan bahwa dirinya bersama Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo memiliki 21 program unggulan khusus untuk perbaikan rakyat Indonesia. Puluhan program itu dinilai sangat tepat, tidak mengada-ada dan lebih dari sekedar makan siang.

Hal ini disampaikannya dalam Konsolidasi Nasional TPN Ganjar-Mahfud yang mengusung tema 45 Hari Menuju Kemenangan di Ballroom, Djakarta Theater, Sabtu (30/12/2023).

"Kita punya program-program unggulan khusus perbaikan untuk rakyat, ada 21 program tepat sasaran yang itu tidak mengada-ada dan Insyaallah bisa direalisasikan, lebih dari sekadar makan siang," katanya.

Lantas dia menjelaskan, program tersebut bagus namun tetap harus memikirkan prospek ke depan. "Begini, kalau makan siang gratis itu bagus lah tetapi prospeknya apa?" katanya.

Program Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 bahkan menurutnya lebih dari itu yakni gastronomi. Di mana, memberikan makanan yang sehat dan bergizi dalam jangka yang panjang.

"Kita lebih dari itu. orang tidak hanya dikasih ikan, tapi diberi pancing nya, pancing ikan. kalau soal makan kita punya program namanya gastronomi bukan hanya makan siang tapi makanannya juga sehat," katanya.