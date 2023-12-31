Ganjar-Mahfud MD Janji Beri Kuliah Gratis bagi Anak Tentara dan Polisi

JAKARTA - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD mengatakan, dirinya bersama Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo memiliki 21 program unggulan khusus untuk perbaikan rakyat Indonesia. Salah satunya adalah memberikan kuliah kepada anak prajurit dan Bhayangkara secara gratis.

Lantas dia bercerita sulitnya kehidupan para Bintara dan Tamtama, baik polisi maupun tentara.

"Sebagai anak polisi pangkat terendah Mas Ganjar paham betul sulitnya. Saya juga sebagai Menko Polhukam dari sipil, saya kerap berinteraksi dengan TNI dan Polri termasuk para pengawal keseharian saya yang sekarang ini ada di sini," kata Mahfud dalam Konsolidasi Nasional TPN Ganjar-Mahfud yang mengusung tema 45 Hari Menuju Kemenangan di Ballroom, Djakarta Theater, Sabtu (30/12/2023).

Tak lupa dia mengapresiasi atas dedikasi pengabdian tak pernah henti akan jiwa raga para prajurit dan Bhayangkara untuk NKRI.