HOME NEWS NASIONAL

Kisah Ribuan Prajurit Tewas di Sungai Brantas saat Penyerangan Pasukan Mongol Bersama 2 Kerajaan

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |07:59 WIB
Kisah Ribuan Prajurit Tewas di Sungai Brantas saat Penyerangan Pasukan Mongol Bersama 2 Kerajaan
Kisah Ribuan Prajurit Tewas di Sungai Brantas/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

JAKARTA - Kerajaan Kediri di bawah Jayakatwang memberikan perlawanan sengit saat pasukan gabungan menyerang. Saat itu pasukan gabungan antara Mongol, Majapahit di bawah komando Nararya Sangramawijaya atau Raden Wijaya, dan tentara Madura di bawah komando Arya Wiraraja, bersamaan menyerang wilayah kekuasaan Jayakatwang.

Kebetulan saat itu Jayakatwang baru saja menghancurkan Kerajaan Singasari di bawah kepemimpinan Kertanagara, yang juga merupakan mertua Raden Wijaya. Taktik balas dendam coba dilakukan oleh Raden Wijaya ke Jayakatwang, usai menghancurkan Singasari.

Tetapi perkiraan serangan ini telah diprediksi oleh Jayakatwang. Bahkan Jayakatwang konon telah menyiapkan 100 kapal lebih. Sementara di ibu kota Kediri pasukan Jayakatwang sudah bersiap dengan kekuatan pasukan hingga 100.000 orang.

Konon pertempuran pertama dimulai di hulu Sungai Mas, dimana kekuatan Kediri yang terdiri dari 100 kapal dapat dilumpuhkan dan kapal-kapalnya di sita. Sebagaimana dikutip dari "Arya Wiraraja dan Lamajang Tigang Juru" dari Mansur Hidayat, Pasukan Kediri itu sebagian besar yang melarikan diri ke induk pasukan yang ada di Kediri.

Ternyata di ibu kota kerajaan kekuatan pasukan cukup besar. Hal ini yang sempat tak diprediksi oleh Raden Wijaya dan dua pemimpin pasukan baik dari Mongol dan Madura. Pasukan Jayakatwang berusaha untuk mempertahankan kotanya.

Pada tanggal 19 Maret 1293 ketiga pasukan Mongol bertemu di pinggiran Kota Kediri untuk menyusun strategi serangan yang sangat menentukan. Pada tanggal 20 Maret 1293, pagi hari terdengarlah suara kentongan bertalu-talu pertanda perang antara pasukan Mongol dan pasukan Kediri dimulai.

Halaman:
1 2 3
      
