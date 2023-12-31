Waspada! Angin Puting Beliung hingga Hujan Lebat Diprediksi Terjadi saat Malam Tahun Baru

Cuaca Ekstrem Diprediksi Terjadi saat Malam Tahun Baru/Foto: Okezone

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat tetap waspada dalam menghadapi cuaca ekstrem. Hal itu menyusul malam pergantian tahun pada tengah malam nanti.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, cuaca ekstrem itu bisa terjadi hingga 2 Januari 2024 mendatang. Adapun cuaca ekstrem yang dimaksud ialah angin puting beliung, hujan lebat hingga kilat atau petir.

“Masyarakat diimbau agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap potensi cuaca ekstrem seperti angin puting beliung, hujan lebat disertai kilat atau petir, hujan es, dan sebagainya,” kata Dwi Korita, Minggu (31/12/2023).

Adapun wilayah di sejumlah yang diprediksi ada pada malam bergantian tahun ialah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Bangka Belitung, Jambi, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah.

Selanjutnya Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Papua Barat, dan Papua. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada seingiring meningkatkannya cuaca ekstrem yang terjadi.

"Dampak yang dapat ditimbulkan seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang, dan jalan licin selama periode tersebut,” terangnya.