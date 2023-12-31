Marsma Mukti Arja Berlian Luncurkan Buku Kumpulan Puisi, Isinya Kisah Profesi Dokter dan TNI

BOGOR - Marsma TNI dr. Mukti Arja Berlian meluncurkan buku kumpulan puisi berjudul Percikan Renungan Kehidupan di Pendopo Ciherang, Bogor, Jawa Barat.

Buku yang ditulis jenderal Bintang satu TNI AU ini berisikan tentang kehidupan sehari-hari serta pengalamannya.

"Buku ini berisi tentang kehidupan kita sehari-hari saja sebenarnya tapi membuat suatu karya yang mungkin bermanfaat juga untuk adik-adik di Yayasan Sayap Ibu di Yogyakarta. Kenapa di sana? Karena kebetulan saya pada waktu itu berdinas di Yogyakarta," kata Mukti kepada wartawan.

Dia berharap, buku ini menjadi suatu karya yang baru untuk dapat dinikmati oleh masyarakat. Sebab, terdapat juga kolaborasi hasik karya anak-anak dari Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta.

"Saya berharap dengan buku-buku ini dapat menjadi hal yang lain dan baru buat masyarakat karena ini kata-kata kehidupan sehari-hari dalam kehidupan saya pribadi saya tuangkan dalam suatu tulisan yang singkat dan bisa kolaborasi dengan karya anak-anak dari Yayasan Sayap Ibu," ungkapnya.

Kolaborasi ini berangkat dari suatu karya seni yang dihasilkan oleh anak-anak dalam yayasan tersebut. Karena, karya seni pada dasarnya tidak ada batasan.

"Karena intinya kesamaan seni, tapi saya melihat setelah saya datang ke sana memang yayasan tersebut menerima mulai dari kandungan yang tidak direstui oleh masyarakatnya kemudian dibuang atau diserahkan ke sana dan mereka menerima dan di situ,” ujarnya.

“Saya melihat mereka juga punya jiwa karya yang sangat bagus dan selama ini tidak dimanfaatkan dengan baik, ya mereka sekedar gambar melukis udah buang. Sayang menurut saya begitu," lanjutnya.

Hasil dari penjualan buku ini pun sebagian disumbangkan kepada Yayasan Sayap Ibu. Sehingga, anak-anak juga merasakan hasil karya mereka.