INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Konsolidasi Nasional, Ganjar: Gambar Boleh Dicabut, Spiritnya Tidak Pernah Habis!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |10:47 WIB
Ganjar Pranowo (Foto: istimewa)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo membakar semangat relawan dan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud untuk tidak lelah melakukan gerakan dan dekat dengan masyarakat. Hal itu untuk memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud pada Pemilu 2024.

“Gambar Ganjar-Mahfud boleh dicopot, tapi spiritnya tidak bisa dihabisi siapa pun. Gambar Ganjar-Mahfud boleh hilang di jalan, tapi sekarang mereka pindah ke rumah rakyat,” kata Ganjar, dalam acara Konsolidasi Nasional 45 Hari menuju Kemenangan, Minggu (31/12/2023).

Ganjar menilai semangat itu juga didapatkan dirinya setelah bertemu dan berinteraksi langsung dengan rakyat. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyebut bahwa semangat itu dinilai sebagai ketulusan dan tidak takut pada siapapun.

“Saya dan Pak Mahfud bertemu mereka dan melihat langsung. Ukurannya gampang, gambar Ganjar Mahfud tidak semuanya bagus, jelek, kadang-kadang blur, bahkan wajahnya kadang-kadang tidak mirip Ganjar tidak mirip Mahfud, tapi apa semangatnya yang ada? Itulah rakyat. Itulah sebuah ketulusan. Itulah sebuah konsistensi dan Itulah wajah rakyat yang tidak pernah takut oleh siapapun,” ujar Ganjar.

Karena itu, kata Ganjar, dalam menghadapi Pemilu 2024 yang tersisa 45 hari lagi seluruh relawan dan anggota TPN harus tetap bersemangat dan tidak pernah takut.

Ganjar pun meminta semua pihak agar bisa mengawal nano target hingga melakukan pengawalan di tempat pemungutan suara (TPS).

Halaman:
1 2
      
