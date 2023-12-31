Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menteri Siti Resmikan Hutan Satwa di Kaki Gunung Gede Pangrango

Giffar Rivana , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |11:05 WIB
Menteri Siti Resmikan Hutan Satwa di Kaki Gunung Gede Pangrango
Menteri LHK Siti Nurbaya
A
A
A

 

BOGOR - Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan (KLHK) RI, Siti Nurbaya Bakar, melakukan penanaman pohon di Taman Safari Bogor, Jawa Barat.

Siti Nurbaya Bakar mengatakan, program penanaman pohon ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia dalam menjaga lingkungan selama musim penghujan.

"Jadi kami lakukan ini seluruh indonesia, di Jawa Barat saya ambil di sini, kemudian para pejabat eselon 1, wamen, sekjen, dirjen, kepala badan, staf ahli menteri dan lain-lain itu juga melakukan penanaman di seluruh Indonesia," ujarnya kepada wartawan, dikutip,Minggu (31/12/2023).

Siti menargetkan dari penanaman pohon ini adalah menutup area-area terbuka untuk terus menekan angka deforestasi atau penggundulan hutan yang nantinya bermanfaat untuk mencegah terjadinya bencana alam.

Dia menerangkan, program penanaman pohon ini juga sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan dilakukan setiap satu bulan sekali secara serentak.

Siti juga menginstruksikan kepada jajarannya untuk memperioritaskan melakukan penanaman di area publik agar indeks tutupan lahan semakin baik.

"Jadi Desember sudah dilakukan hari ini, akan dilajukan lagi bulan Januari, Februari, Maret, kalau nanti hujannya masih kami lakukan lagi di bulan April," katanya.

Adapun kegiatannya di Taman Safari Bogor, ia mengajak keluarga besar KLHK untuk melakukan penanaman pohon di area Hutan Pakan Satwa. Ia menyebut ada sekitar 200 pohon yang ditanam di area tersebut dengan melibatkan peran serta anak-anak di dalamnya sebagai sarana edukasi.

"Pendekatan yang saya minta kepada seluruh pejabat di KLHK adalah menanam bersama masyarakat, kalau kita bilang masyarakat, disitu ada ciri kekeluargaan juga. supaya anak kecil juga diajak diajari nanem agar di dalam jiwanya rasa cinta terhadap alam yang dituangkan dalam bentuk menanam," katanya.

Di tempat yang sama, Direktur Taman Safari Indonesia (TSI), Jansen Manansang mengaku sangat berterimakasih kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI yang begitu peduli terhadap lingkungan agar alam terus lestari.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/09/337/2935725/upaya-pemerintah-agar-konservasi-dan-pengelolaan-lingkungan-terus-berjalan-6pEdsLaytR.jpg
Upaya Pemerintah Agar Konservasi dan Pengelolaan Lingkungan Terus Berjalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/05/337/2825583/ganjar-pranowo-akan-lanjutkan-proyek-ibu-kota-nusantara-begini-respons-klhk-wBT1r6vHk0.jpg
Ganjar Pranowo Akan Lanjutkan Proyek Ibu Kota Nusantara, Begini Respons KLHK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/07/16/337/2247653/menteri-siti-nurbaya-bagikan-tips-cara-lindungi-lingkungan-hidup-masa-kini-JkzQVoqvxY.jpg
Menteri Siti Nurbaya Bagikan Tips Cara Lindungi Lingkungan Hidup Masa Kini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/07/16/337/2247645/pandemi-covid-19-klhk-aktivitas-kehutanan-justru-meningkat-qTmOgpvMl4.JPG
Pandemi Covid-19, KLHK: Aktivitas Kehutanan Justru Meningkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/05/23/337/2218319/klhk-pamer-laju-deforestasi-indonesia-menurun-tajam-ke-fao-IE8U7NxyNU.jpg
KLHK Pamer Laju Deforestasi Indonesia Menurun Tajam ke FAO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/03/11/337/2181931/klhk-sebut-indeks-kualitas-air-di-indonesia-meningkat-4-8-persen-setiap-tahun-ET1C6fc3ak.jpg
KLHK Sebut Indeks Kualitas Air di Indonesia Meningkat 4,8 Persen Setiap Tahun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement