Menteri Siti Resmikan Hutan Satwa di Kaki Gunung Gede Pangrango

BOGOR - Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan (KLHK) RI, Siti Nurbaya Bakar, melakukan penanaman pohon di Taman Safari Bogor, Jawa Barat.

Siti Nurbaya Bakar mengatakan, program penanaman pohon ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia dalam menjaga lingkungan selama musim penghujan.

"Jadi kami lakukan ini seluruh indonesia, di Jawa Barat saya ambil di sini, kemudian para pejabat eselon 1, wamen, sekjen, dirjen, kepala badan, staf ahli menteri dan lain-lain itu juga melakukan penanaman di seluruh Indonesia," ujarnya kepada wartawan, dikutip,Minggu (31/12/2023).

Siti menargetkan dari penanaman pohon ini adalah menutup area-area terbuka untuk terus menekan angka deforestasi atau penggundulan hutan yang nantinya bermanfaat untuk mencegah terjadinya bencana alam.

Dia menerangkan, program penanaman pohon ini juga sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan dilakukan setiap satu bulan sekali secara serentak.

Siti juga menginstruksikan kepada jajarannya untuk memperioritaskan melakukan penanaman di area publik agar indeks tutupan lahan semakin baik.

"Jadi Desember sudah dilakukan hari ini, akan dilajukan lagi bulan Januari, Februari, Maret, kalau nanti hujannya masih kami lakukan lagi di bulan April," katanya.

Adapun kegiatannya di Taman Safari Bogor, ia mengajak keluarga besar KLHK untuk melakukan penanaman pohon di area Hutan Pakan Satwa. Ia menyebut ada sekitar 200 pohon yang ditanam di area tersebut dengan melibatkan peran serta anak-anak di dalamnya sebagai sarana edukasi.

"Pendekatan yang saya minta kepada seluruh pejabat di KLHK adalah menanam bersama masyarakat, kalau kita bilang masyarakat, disitu ada ciri kekeluargaan juga. supaya anak kecil juga diajak diajari nanem agar di dalam jiwanya rasa cinta terhadap alam yang dituangkan dalam bentuk menanam," katanya.

Di tempat yang sama, Direktur Taman Safari Indonesia (TSI), Jansen Manansang mengaku sangat berterimakasih kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI yang begitu peduli terhadap lingkungan agar alam terus lestari.