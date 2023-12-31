Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Reaksi Tegas Ganjar Usai 7 Relawan Jadi Korban Penganiayaan Pasukan Elite Raider TNI

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |13:14 WIB
Reaksi Tegas Ganjar Usai 7 Relawan Jadi Korban Penganiayaan Pasukan Elite Raider TNI
Ganjar Pranowo/Foto: MPI
A
A
A

 

PURWOREJO - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo meminta seluruh para pendukung maupun relawan dari pasangan capres dan cawapres untuk hati-hati setelah adanya aksi pemukulan yang diduga dilakukan oknum TNI kepada relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah.

Diketahui, 15 anggota Kompi B Batalyon Infanteri 408/Suhbrastha (Yonif Raider 408/Sbh) di Kabupaten Boyolali, Jawa tengah diperiksa di Denpom IV/4 Solo, buntut kasus penganiayaan terhadap relawan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

“Iku ene cah motoran dikamplengi kaleh oknum TNI. Numpak motor dicekel langsung dikamplengi. Mlebu rumah sakit,” kata Ganjar saat mengunjungi Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Minggu (31/12/2023).

Ganjar pun mengingatkan agar seluruh para relawan maupun pendukung pasangan capres dan cawapres untuk selalu waspada.

“Saya juga mengingatkan kepada pendukung siapapun untuk kita hati-hati. Barangkali yang di tengah jalan hati-hati. Jangan sampai memancing emosi, terus kemudian marah, gelutan,” pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement