Reaksi Tegas Ganjar Usai 7 Relawan Jadi Korban Penganiayaan Pasukan Elite Raider TNI

PURWOREJO - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo meminta seluruh para pendukung maupun relawan dari pasangan capres dan cawapres untuk hati-hati setelah adanya aksi pemukulan yang diduga dilakukan oknum TNI kepada relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah.

Diketahui, 15 anggota Kompi B Batalyon Infanteri 408/Suhbrastha (Yonif Raider 408/Sbh) di Kabupaten Boyolali, Jawa tengah diperiksa di Denpom IV/4 Solo, buntut kasus penganiayaan terhadap relawan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

“Iku ene cah motoran dikamplengi kaleh oknum TNI. Numpak motor dicekel langsung dikamplengi. Mlebu rumah sakit,” kata Ganjar saat mengunjungi Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Minggu (31/12/2023).

Ganjar pun mengingatkan agar seluruh para relawan maupun pendukung pasangan capres dan cawapres untuk selalu waspada.

“Saya juga mengingatkan kepada pendukung siapapun untuk kita hati-hati. Barangkali yang di tengah jalan hati-hati. Jangan sampai memancing emosi, terus kemudian marah, gelutan,” pungkasnya.