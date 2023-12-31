Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pasukan Elite Raider Juga Aniaya Warga Sipil dan Diseret ke Markas TNI, Ini Kronologinya

Romensy August , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |13:43 WIB
Pasukan Elite Raider Juga Aniaya Warga Sipil dan Diseret ke Markas TNI, Ini Kronologinya
Penganiayaan Relawan Ganjar di Boyolali
A
A
A

SOLO-PDIP Boyolali mengungkapkan kronologi berbeda soal kasus penganiayaan oknum pasukan elite raider terhadap relawan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang terjadi di depan markas Kompi B Batalyon Infanteri 408/Suhbrastha (Yonif Raider 408/Sbh).

Ketua DPC PDIP Boyolali, Susetya Kusuma Dwi Hartanta menyebut ada 6 korban dalam kejadian tersebut. Ia mengungkapkan bahwa 5 korban diantaranya adalah relawan Ganjar-Mahfud sedangkan 1 orang adalah warga sipil.

"Korban ada 6, 2 masih dirawat di rumah sakit," ujar Susetya Kusuma Dwi Hartanta, di Kantor DPC PDIP Boyolali, Minggu (31/12/203).

Dikatakan Susetya, ada dua tindakan yang dilakukan oleh oknum TNI di depan Kompi B Yonif Raider 408/Sbh terhadap massa saat melakukan konvoi.

Tindakan pertama adalah pelemparan batu dan penghadangan menggunakan bambu terhadap masa. Setelah itu dilanjutkan dengan penghadangan, pemukulan dan penyerangan.

"Jadi melihat fakta di lapangan, saksi-saksi dan bukti, itu tidak ada yang katanya memperingatkan dan pemberitahuan," katanya.

Selain itu, Susetya menuturkan, jika penyerangan tersebut juga menyasar sejumlah warga yang tidak terlibat aksi konvoi.

"Ini yang sedang terjadi di saat warga mendokumentasikan menjadi korban amukan, ditarik, ditendang, diseret ke dalam kompi," ungkapnya.

Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) Boyolali itu juga mengaku telah berkomuni dengan korban yang menjalani rawat jalan. Paparan di atas riil adanya.

"Apa yang disampaikan kalau ada imbauan itu tidak ada. Yang ada langsung penyerangan,"pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
