Tujuh Relawan Dianiaya Pasukan Raider, Ganjar Hubungi KSAD hingga Panglima TNI

PURWOREJO - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo telah menghubungi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto hingga Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak usai relawannya dianiaya oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah.

Demikian dikatakan Ganjar saat mengunjungi Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan di Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Minggu (31/12/2023).

“Iku ene cah motoran dikamplengi kaleh oknum TNI. Numpak motor dicekel langsung dikamplengi. Mlebu rumah sakit,” kata Ganjar di lokasi.

Ganjar pun mengatakan usai mendapat informasi itu langsung menelefon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak untuk mengusut kasus tersebut. Ganjar pun mengapresiasi atas respons dari Panglima dan KSAD itu.

“Langsung kita urus, Panglima TNI, Kasad, Pangdam saya kontak semua. Tidak benar ini (tindakan oknum). Langsung semua dihukum, responsnya cepat,” ujar dia.

Kendati begitu, Ganjar pun mengingatkan agar seluruh para relawan maupun pendukung pasangan capres dan cawapres untuk selalu waspada.