Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Ajak Semua Pendukung Pakai Nano Targeting untuk Kemenangan Pilpres 2024

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |14:05 WIB
Ganjar Pranowo Ajak Semua Pendukung Pakai Nano Targeting untuk Kemenangan Pilpres 2024
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengajak seluruh pendukungnya mengerjakan startegi nano targeting dengan terjun hingga akar rumput. Hal itu disampaikan Ganjar dalam Konsolidasi Nasional ‘45 Hari Menuju Kemenangan’ di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (30/12/2023).

Agar 21 program Sat-Set yang digagasnya bersama Mahfud MD bisa terealisasi di tahun 2024. Dia juga meminta agar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, juga ikut menyasar nano target dan para relawan untuk selalu dekat dengan masyarakat.

“Nano target adalah menyiapkan TPS per TPS. Maka, TPN kita harapkan nanti untuk bersama partai politik bekerja mengawal TPS di mana pun geospasialnya, di manapun komunitas yang ada, bergeraklah tiap hari tiap saat,” kata Ganjar.

Menurut Ganjar, langkah ini diambil untuk mengontrol suara sekaligus memitigasi potensi kecurangan selama tahapan pemilu. Dirinya pun mengajak, agar semua bergerak bersama dan menjaga suara Ganjar-Mahfud beserta proses pemilihan langsung di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Kami siapkan tim untuk membantu agar kecurangan tidak terjadi. Gambar Ganjar-Mahfud boleh dicopot, tapi spiritnya tidak bisa dihabisi siapa pun. Gambar Ganjar-Mahfud boleh hilang di jalan, tapi sekarang mereka pindah ke rumah rakyat,” ucap Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement