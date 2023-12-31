Ganjar Pranowo Ajak Semua Pendukung Pakai Nano Targeting untuk Kemenangan Pilpres 2024

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengajak seluruh pendukungnya mengerjakan startegi nano targeting dengan terjun hingga akar rumput. Hal itu disampaikan Ganjar dalam Konsolidasi Nasional ‘45 Hari Menuju Kemenangan’ di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (30/12/2023).

Agar 21 program Sat-Set yang digagasnya bersama Mahfud MD bisa terealisasi di tahun 2024. Dia juga meminta agar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, juga ikut menyasar nano target dan para relawan untuk selalu dekat dengan masyarakat.

“Nano target adalah menyiapkan TPS per TPS. Maka, TPN kita harapkan nanti untuk bersama partai politik bekerja mengawal TPS di mana pun geospasialnya, di manapun komunitas yang ada, bergeraklah tiap hari tiap saat,” kata Ganjar.

Menurut Ganjar, langkah ini diambil untuk mengontrol suara sekaligus memitigasi potensi kecurangan selama tahapan pemilu. Dirinya pun mengajak, agar semua bergerak bersama dan menjaga suara Ganjar-Mahfud beserta proses pemilihan langsung di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Kami siapkan tim untuk membantu agar kecurangan tidak terjadi. Gambar Ganjar-Mahfud boleh dicopot, tapi spiritnya tidak bisa dihabisi siapa pun. Gambar Ganjar-Mahfud boleh hilang di jalan, tapi sekarang mereka pindah ke rumah rakyat,” ucap Ganjar.