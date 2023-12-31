Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Relawan Dikeroyok Oknum TNI, Ganjar Pranowo: Tidak Ada yang Meninggal

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |14:12 WIB
Relawan Dikeroyok Oknum TNI, Ganjar Pranowo: Tidak Ada yang Meninggal
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

PURWOREJO - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menanggapi perihal adanya relawan yang dianiaya oleh sejumlah oknum anggota TNI di Boyolali, Jawa Tengah. Ganjar memastikan tidak ada yang relawan meninggal dunia akibat penganiayaan itu.

Hal itu ia sampaikan saat mengunjungi Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan di Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Minggu (31/12/2023). Mulanya, Ganjar menegaskan jika ada kesalahan harusnya diselesaikan dengan baik-baik tanpa adanya kekerasan.

“Ya ojo ngono (konvoi motor), mungkin itu yang membikin emosi orang lain. Meskipun tentu saja caranya diproses saja tidak apa-apa. Tapi jangan dipukuli,” kata Ganjar.

Ganjar menyebutkan bahwa tidak ada relawan yang meninggal dunia usai dikeroyok. Namun, dia menuturkan masih ada beberapa korban yang masih dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan.

“Bahkan tadi fitnah-nya pagi-pagi satu orang meninggal dunia. Saya tanya ada yang meninggal? Tidak, nah jadi hoax lagi. Tidak ada yang meninggal, tapi masih ada dua di rumah sakit, nanti saya mau tengok,” ungkapnya.

Sebelumnya, viral di media sosial, lima orang relawan Ganjar-Mahfud dianiaya oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah. Total jumlah korban yakni empat orang luka-luka dan satu orang meninggal dunia setelah dianiaya di dekat pos penjagaan TNI dalam wilayah Kodam IV Diponegoro.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement