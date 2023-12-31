Relawan Dikeroyok Oknum TNI, Ganjar Pranowo: Tidak Ada yang Meninggal

PURWOREJO - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menanggapi perihal adanya relawan yang dianiaya oleh sejumlah oknum anggota TNI di Boyolali, Jawa Tengah. Ganjar memastikan tidak ada yang relawan meninggal dunia akibat penganiayaan itu.

Hal itu ia sampaikan saat mengunjungi Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan di Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Minggu (31/12/2023). Mulanya, Ganjar menegaskan jika ada kesalahan harusnya diselesaikan dengan baik-baik tanpa adanya kekerasan.

“Ya ojo ngono (konvoi motor), mungkin itu yang membikin emosi orang lain. Meskipun tentu saja caranya diproses saja tidak apa-apa. Tapi jangan dipukuli,” kata Ganjar.

Ganjar menyebutkan bahwa tidak ada relawan yang meninggal dunia usai dikeroyok. Namun, dia menuturkan masih ada beberapa korban yang masih dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan.

“Bahkan tadi fitnah-nya pagi-pagi satu orang meninggal dunia. Saya tanya ada yang meninggal? Tidak, nah jadi hoax lagi. Tidak ada yang meninggal, tapi masih ada dua di rumah sakit, nanti saya mau tengok,” ungkapnya.

Sebelumnya, viral di media sosial, lima orang relawan Ganjar-Mahfud dianiaya oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah. Total jumlah korban yakni empat orang luka-luka dan satu orang meninggal dunia setelah dianiaya di dekat pos penjagaan TNI dalam wilayah Kodam IV Diponegoro.