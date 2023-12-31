Presiden Jokowi Jadi Tokoh Paling Berpengaruh di Medsos Sepanjang 2023

Indonesia Indicator (i2) merilis hasil riset tahunan bertajuk "Indonesia Recap 2023". Riset tersebut berhasil mengidentifikasi isu-isu terbesar yang paling disoroti masyarakat serta figur publik yang paling banyak mendapat atensi di media massa online dan media sosial selama 2023.

Berdasarkan data yang dihimpun dari pemberitaan media online dan perbincangan netizen di lima platform media sosial (Twitter/X, Facebook, Instagram, Tiktok, Youtube), sepanjang 1 Januari-26 Desember 2023, Indonesia Indicator mencatat terdapat 27.087.392 pemberitaan dari 12.948 media online di Tanah Air.

Selain itu, terdapat 1.215.906.068 unggahan serta 67.904.868.322 engagement di lima platform media sosial.

Direktur Komunikasi Indonesia Indicator (i2) Rustika Herlambang mengatakan bahwa Indonesia Recap 2023 menempatkan 23 tokoh terpegah dan tervokal serta 23 isu terbesar sepanjang 2023. Indonesia Indicator menobatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai tokoh paling berpengaruh dan tervokal 2023 di media online dan politisi paling berpengaruh nomor wahid di media sosial.

Menurut Rustika, posisi Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan membuatnya bertengger sebagai Tokoh terpegah dan tervokal serta politisi paling berpengaruh 2023 nomor satu.

”Jokowi berhasil mengukuhkan eksistensi Indonesia di dunia internasional melalui peran dalam sejumlah event salah satunya tuan rumah KTT ASEAN ke-42,” ujar Rustika, Minggu (31/12/2023).

Tokoh terpegah adalah tokoh yang paling banyak disebut namanya dalam pemberitaan. Selain itu, menurut dia, Jokowi juga menjadi rujukan media dalam pemberitaan seputar dinamika politik Tanah Air, seperti Pemilu 2024.

“Dalam rentang waktu 1 Januari-26 Desember 2023, nama Jokowi berada di 983.649 berita dari total 27.087.392 pemberitaan yang dimuat di 12.948 di media online Tanah Air sebagai Tokoh Terpegah 2023,” ungkap Rustika.

Dalam tahun ini, Presiden Jokowi juga tercatat sebagai tokoh tervokal, dengan sebanyak 961.411 pernyataan. Tokoh Tervokal adalah figur dengan pernyataan terbanyak dikutip media.

Tahun 2023 adalah tahun yang banyak didominasi oleh pemilu. Sehingga nama-nama para kandidat capres masuk dalam posisi terpegah dan tervokal. Data menunjukkan bahwa posisi tokoh terpegah di urutan kedua sampai dengan keempat diisi oleh figur calon presiden, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan.

Calon Presiden Ganjar Pranowo berada di posisi kedua tokoh terpegah dan tervokal 2023 di media sosial. Mantan gubernur Jawa Tengah tersebut muncul dalam 392.659 berita dan pernyataannya dikutip dalam 437.950 berita.

Ganjar kerap menjadi perhatian media, bahkan sebelum maju sebagai calon presiden. Riset i2 mencatat, keputusan Ganjar menolak timnas sepak bola Israel, kesiapan menjadi capres, dan kampanye blusukan menjadi isu yang banyak diberitakan media sepanjang 2023.