Ganjar Pranowo: Oknum TNI Pengeroyok Relawan Mendapatkan Hukuman Hari Ini

PURWOREJO - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyebutkan para oknum TNI yang melakukan pengeroyokan terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud hari ini bakal mendapatkan hukuman.

Mulanya, Ganjar menyebutkan bahwa relawan yang mendapat perlakuan tersebut akan diberikan bantuan hukum. Ia pun menyebut telah meminta bantuan kepada Komisi I hingga TPN Ganjar Mahfud untuk berkomunikasi dengan Panglima hingga Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) terkait kasus ini.

“Oh sudah, sudah dari kemarin sudah (diberikan bantuan hukum). Sudah teman-teman berjalan). Saya minta bantuan teman-teman Komisi I, TPN dan sudah komunikasi dengan Kasad (Jenderal Maruli Simanjuntak), Panglima TNI. Saya tadi juga kontak dengan Pangdam,” kata Ganjar kepada wartawan, Minggu (31/12/2023).

Ganjar pun mengatakan bahwa oknum TNI yang melakukan pengeroyokan tersebut sudah diberikan hukuman. Ia menegaskan bahwa hal ini menjadi pembelajaran agar apabila ada masalah tidak diselesaikan dengan kekerasan.

BACA JUGA: Ganjar Pranowo Akan Jenguk Relawan yang Dikeroyok Oknum TNI Hari Ini

“Dari sekian belas dari oknum itu hari ini mendapatkan hukuman. Menurut saya bagus itu, dan ini menjadi pelajaran serius buat kami agar jangan semena-mena,” ujarnya.

“Kalau ada keliru diproses aja, tapi kalau semena-mena ingat, jangan terhadap itu rakyat, jangan bikin rakyat marah,” jelasnya.