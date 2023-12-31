Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Oknum TNI Keroyok Relawan, Ganjar: Kalau Tak Ngerti Aturan Pecat Saja!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |15:44 WIB
Oknum TNI Keroyok Relawan, Ganjar: Kalau Tak Ngerti Aturan Pecat Saja!
Penganiayaan Relawan Ganjar di Boyolali
A
A
A

PURWOREJO - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyesali adanya tindakan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI Kompi B Batalyon Infanteri 408/Suhbrastha (Yonif Raider 408/Sbh), terhadap para relawan Ganjar Mahud di Boyolali, Jawa Tengah.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menegaskan, apabila ada pelanggaran jangan gunakan kekerasan.

“Jadi pelajaran yang terakhir (insiden pengeroyokan). Jangan ada lagi mudah seperti itu. Kalau kemudian ada yang keliru, kasihkan pada yang berwenang,” kata Ganjar kepada wartawan di Purworejo, Jawa Tengah Minggu (31/12/2023).

Ganjar mengatakan seharusnya anggota TNI mengerti terhadap aturan bahwa tidak boleh main hakim. Ia pun menegaskan, apabila mereka tidak mengerti aturan, sebaiknya diberhentikan saja.

“Saya kira para oknum-oknum TNI yang menganiaya itu dia ngerti aturannya (tidak boleh main hakim). Kalau dia enggak ngerti, pecat aja,” tutup Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement