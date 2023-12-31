Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Papdesi Temui Jokowi, Ganjar Bilang yang Penting Bukan Arahan Politik

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |15:45 WIB
Papdesi Temui Jokowi, Ganjar Bilang yang Penting Bukan Arahan Politik
Ganjar Pranowo (Foto: istimewa)
A
A
A

 

PURWOREJO - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menanggapi ihwal pertemuan Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) dan sejumlah asosiasi pemerintah desa dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, beberapa waktu yang lalu.

Ganjar menilai tidak ada masalah dengan pertemuan itu, asalkan pertemuan tersebut tidak mengarah ke pengarahan politik.

"Yang penting pengarahan pemerintahan kami tidak masalah, tapi kalau pengarahan politik, dukung-mendukung saya kira mulai tidak fair," kata Ganjar kepada wartawan di Purworejo, Jawa Tengah, Minggu (31/12/2023).

Meski begitu, Ganjar mengaku belum mengetahui pasti terkait pertemuan tersebut. Namun, calon presiden yang didukung Partai Perindo itu berharap tidak ada penyalahgunaan kekuasaan.

"Jadi kita juga mengingatkan pada siapapun gitu ya. Makanya saya belum tahu kemarin konten pembicaraannya apa, begitu. Mudah-mudahan dalam konteks pemerintahan dan tidak ada yang menyalahgunakan pemerintahan," tuturnya.

Sebelumnya, Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) dan sejumlah asosiasi pemerintah desa bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement