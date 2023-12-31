Papdesi Temui Jokowi, Ganjar Bilang yang Penting Bukan Arahan Politik

PURWOREJO - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menanggapi ihwal pertemuan Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) dan sejumlah asosiasi pemerintah desa dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, beberapa waktu yang lalu.

Ganjar menilai tidak ada masalah dengan pertemuan itu, asalkan pertemuan tersebut tidak mengarah ke pengarahan politik.

"Yang penting pengarahan pemerintahan kami tidak masalah, tapi kalau pengarahan politik, dukung-mendukung saya kira mulai tidak fair," kata Ganjar kepada wartawan di Purworejo, Jawa Tengah, Minggu (31/12/2023).

Meski begitu, Ganjar mengaku belum mengetahui pasti terkait pertemuan tersebut. Namun, calon presiden yang didukung Partai Perindo itu berharap tidak ada penyalahgunaan kekuasaan.

"Jadi kita juga mengingatkan pada siapapun gitu ya. Makanya saya belum tahu kemarin konten pembicaraannya apa, begitu. Mudah-mudahan dalam konteks pemerintahan dan tidak ada yang menyalahgunakan pemerintahan," tuturnya.

Sebelumnya, Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) dan sejumlah asosiasi pemerintah desa bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta Pusat.