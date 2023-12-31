Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

BMKG: Kondisi Iklim Indonesia Netral Sepanjang Tahun

Muhammad Farhan , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |16:37 WIB
BMKG: Kondisi Iklim Indonesia Netral Sepanjang Tahun
BMKG (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengumumkan Climate Outlook 2024 atau Pandangan Iklim Indonesia selama tahun 2024. Climate Outlook ini menjadi acuan utama untuk perencanaan dan kegiatan pembangunan di seluruh sektor terdampak oleh perubahan iklim, terkhusus Kementerian, Lembaga, atau Pemerintahan Daerah.

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2024, gangguan iklim dari Samudra Pasifik, dikenal sebagai ENSO, diperkirakan akan mengalami fase El Nino Lemah hingga Moderat pada awal tahun, untuk kemudian beralih menjadi fase Netral hingga akhir tahun 2024.

“Terdapat peluang namun kecil untuk berkembang menjadi fenomena La Nina yang merupakan pemicu anomali iklim basah. Demikian juga dengan fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) yang merupakan penyebab gangguan iklim dari Samudra Hindia, diprediksikan akan berada pada fase Netral dari awal hingga akhir tahun 2024,” ujar Dwikorita dalam keterangan persnya, Minggu (31/12/2023).

Dalam dinamika atmosfer tersebut, Dwikorita menambahkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia dapat mengharapkan curah hujan tahunan yang normal pada 2024. Meskipun demikian, terdapat beberapa daerah yang berpotensi mengalami curah hujan di atas normal, termasuk sebagian kecil Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Barat, dan Papua bagian utara.

