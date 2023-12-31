Survei ICRC: Perindo Partai Non Parlemen Terkuat, Diprediksi Lolos ke Parlemen

JAKARTA - Lembaga survei Ide Cipta Research and Consulting (ICRC) menyebutkan bahwa Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menjadi partai non parlemen terkuat yang diprediksi bakal mendapat kursi di DPR RI pada Pemilu 2024 mendatang.

Perindo mendapatkan angka 4,6 persen dan menduduki sepuluh besar partai yang lolos ke Parlemen. Perindo bahkan mengungguli Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mendapatkan angka 4,3 persen.

“Partai Perindo masih menjadi kandidat kuat partai non parlemen yang berpotensi lolos parliamentary threshold,” ucap Direktur Eksekutif ICRC Hadi Suprapto Rusli dalam rilis survei bertajuk ‘Peta Politik Akhir Tahun 2023’, Minggu (31/12/2023).

Jika dibandingkan dengan rilis ICRC pada survei bulan November 2023, Partai besutan Hary Tanoesoedibjo itu mencatat kenaikan elektabilitas. Sementara sebelumnya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang digadang juga masuk ke Senayan justru tidak mendapatkan kenaikan elektabilitas.

“Kalau dulu (November) ada dua partai non parlemen yaitu PSI dan Perindo, tetapi PSI terlihat stagnan,” katanya.

Sementara partai politik pengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud yakni PDIP, masih menduduki elektabilitas tertinggi dengan angka sebesar 19,1 persen. Elektabilitas PDIP terpaut tipis dengan Partai Gerindra sebesar 17,4 persen.