Elektabilitas Ganjar-Mahfud Masih Jadi Juara di Jateng hingga 55,9%

JAKARTA - Lembaga survei Ide Cipta Research and Consulting (ICRC) merilis hasil survei periode Desember 2023. Hasilnya, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD masih juara di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Pasangan Ganjar-Mahfud mendapatkan angka sebesar 55,9 persen. Angka itu lebih tinggi dan mendominasi di antara dua pasangan capres-cawapres lainnya yaitu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Secara rinci, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapatkan elektabilitas sebesar 25,6 persen. Kemudian pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapatkan elektabilitas sebesar 11,2 persen.

“Jawa Tengah didominasi Ganjar-Mahfud dengan angka 55,9 persen karena itu masih menjadi basis elektoral wilayah yang kuat,” kata Direktur Eksekutif ICRC, Hadi Suprapto Rusli, Minggu (31/12/2023).

Kendati menjadi yang tertinggi di dua wilayah tersebut, secara keseluruhan, elektabilitas seluruh provinsi masih dipegang pasangan Prabowo-Gibran. Namun demikian, Hadi memprediksi Pemilihan Presiden akan melalui dua putaran.

“Artinya tinggal Anies dan Ganjar yang bersaing untuk masuk ke putaran kedua, nanti akan kita hitung lagi,” ungkapnya.