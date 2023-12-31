Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Elektabilitas Ganjar-Mahfud Masih Jadi Juara di Jateng hingga 55,9%

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |18:32 WIB
Elektabilitas Ganjar-Mahfud Masih Jadi Juara di Jateng hingga 55,9%
Ganjar-Mahfud (Foto: Istimewa)
A
A
A

 

JAKARTA - Lembaga survei Ide Cipta Research and Consulting (ICRC) merilis hasil survei periode Desember 2023. Hasilnya, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD masih juara di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Pasangan Ganjar-Mahfud mendapatkan angka sebesar 55,9 persen. Angka itu lebih tinggi dan mendominasi di antara dua pasangan capres-cawapres lainnya yaitu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Secara rinci, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapatkan elektabilitas sebesar 25,6 persen. Kemudian pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapatkan elektabilitas sebesar 11,2 persen.

“Jawa Tengah didominasi Ganjar-Mahfud dengan angka 55,9 persen karena itu masih menjadi basis elektoral wilayah yang kuat,” kata Direktur Eksekutif ICRC, Hadi Suprapto Rusli, Minggu (31/12/2023).

Kendati menjadi yang tertinggi di dua wilayah tersebut, secara keseluruhan, elektabilitas seluruh provinsi masih dipegang pasangan Prabowo-Gibran. Namun demikian, Hadi memprediksi Pemilihan Presiden akan melalui dua putaran.

“Artinya tinggal Anies dan Ganjar yang bersaing untuk masuk ke putaran kedua, nanti akan kita hitung lagi,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement