Megawati Ajak Rakyat Pilih Ganjar-Mahfud: Indonesia Bisa Hebat Kalau Pemimpinnya Mumpuni!

JAKARTA - Menyambut Tahun Baru 2024, Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri mengajak rakyat Indonesia untuk memilih pemimpin yang melaksanakan gerak cepat untuk Indonesia unggul dengan memilih pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024.

Sebab, Indonesia hanya bisa maju bila pemimpinnya jujur, berpengalaman dan mumpuni dalam memimpin negeri ini.

Hal tersebut disampaikan Megawati Soekarnoputri dalam video yang diunggah akun Instagram bumegabercerita pada Minggu (31/12/2023).

"Bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, khususnya untuk para pemuda-pemudi dan seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Marilah kita pekikan salam nasional kita, salam Pancasila merdeka," ujar Megawati .

Pada kesempatan yang sangat baik tersebut Megawati mengucapkan selamat tahun Baru 2024. Ia berharap semoga di tahun baru ini bangsa Indonesia semakin diberkahi karunia melimpah dari Tuhan yang maha kuasa Allah SWT.

Ia berharap keadilan, kemakmuran dan gerak cepat menuju Indonesia yang lebih unggul dapat diperjuangkan bersama-sama.

"Saudara-saudara sekalian tahun 2024 adalah tahun Pemilu, tahun di mana seluruh rakyat Indonesia memiliki kedaulatan penuh dengan memilih secara langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil," kata dia.

Ia meminta semua pihak menggunakan hak pilih dengan penuh tanggung jawab, dan jangan takut dengan berbagai intimidasi, maupun jangan mudah tergoda dengan politik uang.

"Sebab Indonesia hanya akan hebat apabila seluruh rakyat Indonesia bersama-sama berjuang dengan memilih pemimpin yang terbaik, pemimpin yang jujur, berpengalaman dan mumpuni," lanjutnya.