Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megawati Ajak Rakyat Pilih Ganjar-Mahfud: Indonesia Bisa Hebat Kalau Pemimpinnya Mumpuni!

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |18:56 WIB
Megawati Ajak Rakyat Pilih Ganjar-Mahfud: Indonesia Bisa Hebat Kalau Pemimpinnya Mumpuni!
Megawati bersama Ganjar-Mahfud (Foto: PDIP)
A
A
A

 

JAKARTA - Menyambut Tahun Baru 2024, Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri mengajak rakyat Indonesia untuk memilih pemimpin yang melaksanakan gerak cepat untuk Indonesia unggul dengan memilih pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024.

Sebab, Indonesia hanya bisa maju bila pemimpinnya jujur, berpengalaman dan mumpuni dalam memimpin negeri ini.

Hal tersebut disampaikan Megawati Soekarnoputri dalam video yang diunggah akun Instagram bumegabercerita pada Minggu (31/12/2023).

"Bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, khususnya untuk para pemuda-pemudi dan seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Marilah kita pekikan salam nasional kita, salam Pancasila merdeka," ujar Megawati .

Pada kesempatan yang sangat baik tersebut Megawati mengucapkan selamat tahun Baru 2024. Ia berharap semoga di tahun baru ini bangsa Indonesia semakin diberkahi karunia melimpah dari Tuhan yang maha kuasa Allah SWT.

Ia berharap keadilan, kemakmuran dan gerak cepat menuju Indonesia yang lebih unggul dapat diperjuangkan bersama-sama.

"Saudara-saudara sekalian tahun 2024 adalah tahun Pemilu, tahun di mana seluruh rakyat Indonesia memiliki kedaulatan penuh dengan memilih secara langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil," kata dia.

Ia meminta semua pihak menggunakan hak pilih dengan penuh tanggung jawab, dan jangan takut dengan berbagai intimidasi, maupun jangan mudah tergoda dengan politik uang.

"Sebab Indonesia hanya akan hebat apabila seluruh rakyat Indonesia bersama-sama berjuang dengan memilih pemimpin yang terbaik, pemimpin yang jujur, berpengalaman dan mumpuni," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement