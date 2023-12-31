Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Sebut Penyelenggaraan Debat Pilpres 2024 Sudah Ditentukan KPU

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |19:50 WIB
Ganjar Pranowo Sebut Penyelenggaraan Debat Pilpres 2024 Sudah Ditentukan KPU
Ganjar Pranowo (Foto: TPN Ganjar-Mahfud)
A
A
A

 

PURWOREJO - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menanggapi perihal adanya penolakan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran terkait MNC Group sebagai media penyelenggara debat ketiga Pilpres 2024.

Ganjar justru mempertanyakan atas dasar penolakan tersebut. Sebab, menurutnya, KPU  sudah menentukan media penyelenggara gelaran debat di Pilpres 2024.

"Nggak lah, siapa yang nolak?" kata Ganjar di Ponpes Al Iman Bulus, Purworejo, Jawa Tengah, Minggu (31/12/2023).

Menurut Ganjar, penyelenggaraan debat tetap dilakukan oleh MNC Group lantaran sudah diatur oleh KPU. "Wong udah ketentuannya gitu," ujarnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
