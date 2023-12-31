Dorong Anak Muda Jadi Petani, Ganjar: Kalau Pakai Teknologi Mendukung Pasti Mereka Suka

PURWOREJO - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menantang anak-anak muda menjadi petani milenial. Pasalnya industri pertanian saat ini kurang diminati oleh anak-anak muda.

“Pertanyaan bagus sebenarnya untuk anak-anak muda, kenapa enggak berminat menjadi petani,” ujar Ganjar di Purworejo, Minggu (31/12/2023).

Dia melihat, jika diberikan fasilitas teknologi mendukung generasi muda pasti akan tertarik di sektor pertanian. Oleh sebab itu, Pria berambut putih itu, akan menawarkan teknologi untuk mendukung anak-anak muda yang mau menjadi petani.

Teknologi di sektor pertanian, kata Ganjar, mulai dari peralatan, cara pengelolaan tanahnya, bibitnya, cara budidayanya, sampai pascapanen.

“Kalau pakai teknologi, anak-anak muda itu pasti suka. Saya sempat pancing mereka, ternyata mereka tertarik, dengan teknologi bisa kok,” katanya.

Dia melihat, teknologi sektor pertanian, saat ini belum terlalu di optimalkan. Kendati demikian, menurutnya perlu mengajak atau melibatkan para penyuluh pertanian, kementerian, aktivis pertanian, termasuk penemu yang khusus produk pertanian organik.

“Secara lifestyle kan produk pertanian organik itu nomor satu, mereka ingin kualitas pertanian bagus. Dan itu sebenarnya anak-anak muda yang bisa melakukan inovasi,” sambungnya.